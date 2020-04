Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses befasst sich am Montag zum wiederholten Mal mit der Corona-Krise und den Eindämmungsmaßnahmen. Dabei wird es voraussichtlich auch um die Kontrollen der Polizei in den vergangenen Tagen und am Wochenende gehen. Eine Rolle dürfte auch der anstehende 1. Mai und mögliche Protestveranstaltungen spielen. In einem weiteren Punkt der Tagesordnung geht es um das Problem der häuslichen Gewalt, also vor allem Männer, die ihre Frauen verprügeln sowie Eltern, die ihre Kinder schlagen. (mehr dazu unten im Newsblog).

Zudem öffnen Montag die ersten Schulen wieder: Die Zehntklässler kehren zum Unterricht in die Gebäude zurück. Mit den Lockerungen könnten weitere Beschränkungen an anderer Stelle einhergehen: Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat eine Ausweitung der Maskenpflicht auf den Einzelhandel gefordert. Ähnlich wie im öffentlichen Nahverkehr sei auch in den Geschäften der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern nur schwer einzuhalten. Ab Montag gilt eine Mundschutzpflicht in Bussen und Bahnen. Der Berliner Senat liefert deshalb in der kommenden Woche rund 147.000 Schutzmasken für Bedürftige an die Bezirke.

In Berlin gibt es derzeit 5644 bestätigte Coronavirus-Fälle. Das gab die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntagabend bekannt. 4587 Patienten gelten wieder als genesen, somit sind derzeit nur noch 1057 aktive Fälle bekannt. Allerdings sind die Daten wegen einer Software-Umstellung in den Gesundheitsämtern derzeit unvollständig.

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Mehr zum Thema Mundschutz selber nähen Anleitung mit Schnittmuster für eine Gummiband-Maske

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]