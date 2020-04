Am Rosa-Luxemburg-Platz haben sich Teilnehmer einer ungenehmigten Demonstration versammelt. Die Gruppierung „Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand" hatte zu einer sogenannten „Hygienedemo" aufgerufen. Kritisiert wird, dass durch die Corona-Maßnahmen Grundrechte eingeschränkt würden. Die Polizei versucht derzeit, die Demonstration zu verhindern. Das Corona-Paket, das am 25. März verabschiedet wurde, kommentierte der Verein so: "Der deutsche Bundestag beschließt sein Ermächtigungsgesetz. Wir sollen ein Jahr lang in einer de-facto-Diktatur leben. Deren System ist derweil am Ende."

Am Vormittag soll es laut dpa lange Schlangen auf Märkten und in Geschäften gegeben haben. Vor manchen Supermärkten sollen Berlinerinnen und Berliner fast 100 Meter lang angestanden haben (mehr dazu unten im Newsblog).

Die Berliner Polizei kontrolliert am Karsamstag mit rund 500 Einsatzkräften die Einhaltung der Abstandsregelungen. Die Polizei überprüft insbesondere Parks und Grünanlagen.

Laut einer neuen Umfrage der IHK drückt die Coronakrise die Stimmung der Berliner Wirtschaft auf ein Rekordtief. Fast 70 Prozent der befragten Hauptstadt-Firmen gehen demnach davon aus, dass die Geschäfte im laufenden Jahr schlechter laufen werden.

Die Berliner Verwaltung braucht nach Einschätzung des FDP-Digitalexperten Bernd Schlömer dringend 25 000 zusätzliche Laptops. Die Coronakrise habe gezeigt, dass die technische Ausstattung in den Behörden massiv veraltet sei.

Die Zahl der Coronavirus-Toten in Berlin hat sich in einer Woche mehr als verdoppelt. Das geht aus der aktuellen Statistik der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Bis Freitagabend waren 46 Todesfälle nach einer Covid-19-Erkrankung registriert. Eine Woche zuvor waren es erst 22. Derzeit gibt es in Berlin 4446 bestätigte Coronavirus-Fälle. Erstmals liegen mehr als 600 Covid-19-Patienten im Krankenhaus, knapp ein Viertel von ihnen auf der Intensivstation. 2569 Infizierte gelten inzwischen als genesen.

Vor einem Berliner Supermarkt hat sich eine lange Schlange gebildet. Foto: Kay Nietfeld/dpa

