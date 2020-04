Am Wochenende soll es wieder sonnig werden, dazu frühlingshafte Temperaturen von bis zu 16 Grad: Wird das viele Berliner in die Parks treiben, so wie am vergangenen Sonnabend? Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert jedenfalls eine temporäre Schließung aller Parks und Grünflächen. "Die Bußgelder werden nicht sofort Wirkung entfalten. Wir brauchen aber effektive Lösungen, um Menschenansammlungen zu verhindern", sagte GDP-Landeschef Norbert Cioma am Mittwoch (mehr dazu unten im Newsblog).

Im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam häufen sich derweil die Coronavirus-Infektionen. Brandenburgs Landeshauptstadt schließt deshalb ihr größtes Krankenhaus vorläufig für Neuaufnahmen, um eine weitere Ausbreitung der Viren einzudämmen. Das gab Oberbürgermeister Mike Schubert am Mittwoch bekannt (mehr dazu im Newsblog unten).

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, fordert eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr und Supermärkte. "Die Zeit der Freiwilligkeit ist eigentlich vorbei", sagte der Grünen-Politiker dem Tagesspiegel. Der Eingriff sei vergleichsweise gering. Von Dassel hatte sich selbst bei seiner Freundin angesteckt und in der gemeinsamen Wohnung eine Infektion bewusst in Kauf genommen. Nach zwei Wochen Quarantäne will er bald wieder ins Büro zurückkehren.

Derzeit werden 380 Corona-Patienten in Berlins Kliniken behandelt, davon befinden sich 92 auf Intensivstationen. Nach aktuellem Stand gibt es in Berlin bisher 16 Covid-19-Tote. Offiziell bestätigt sind außerdem 2777 Infizierte, davon sind inzwischen 1191 Menschen wieder genesen.

