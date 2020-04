Die Läden dürfen wieder öffnen - Doch in Charlottenburg gibt es keine Spur vom Shopping-Stau

Unsere Kollegin Elisabeth Binder hat sich das Window-Shopping zwischen Ernst-Reuter-Platz und Kurfürstendamm mal genauer angeschaut:

Nur zwei Schlangen waren am ersten Nachmittag nach der großen Schließung zu entdecken. Die eine kringelte sich vor dem Elektronikhändler Gravis, die andere vor Douglas an der Ecke Uhlandstraße. Vielleicht kein Wunder, denn die heimische Elektronik wird in diesen Tagen ja besonders strapaziert, und wenn man sich tagtäglich in der Wohnung über den Weg läuft, kann ein bisschen Extra an Schönheit wohl nicht schaden.

In der Knesebeckstraße bot sich kaum ein anderes Bild als in der letzten Woche. Zwar waren mehr Geschäfte geöffnet, darunter eine französische Duftkette, einige Boutiquen, ein Schuhgeschäft und „Der Küchenladen“ am Savignyplatz, aber es herrschte kein sichtbarer Andrang. Mal ein einzelnes Paar vor der Kasse, mal mit modischen Masken ausgerüstete Verkäuferinnen im Gespräch miteinander.

Ähnlich sah es im Möbelgeschäft „habitare“ am Savignyplatz aus und im Porzellanladen „Villeroy und Boch“ am Kurfürstendamm. Selbst bei „Sunglass Hut“ war es leer, obwohl doch der Bedarf an Sonnenbrillen bei dem endlos schönen Wetter sprunghaft gestiegen sein müsste.

Keine Spur vom Shopping-Stau wie in anderen Städten. Etliche Geschäfte waren auch noch geschlossen, zum Beispiel der Bauhaus-Shop in der Knesebeckstraße, der ab Montag wieder öffnen will. Allerdings erstmal nur für fünf Stunden am Nachmittag. (Elisabeth Binder)