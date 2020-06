R-Wert jetzt bei 0,62: Reproduktionszahl sinkt zum dritten Mal in Folge

Die Reproduktionszahl in Berlin ist am Freitag zum dritten Mal in Folge gesunken. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Abend mitteilte, liegt der R-Wert aktuell bei 0,62. Noch am Dienstag befand er sich mit 1,95 in einem problematischen Bereich, anschließend fiel er auf 1,32 am Mittwoch und 0,85 am Donnerstag - womit er nun auch schon am zweiten Tag hintereinander unter 1 liegt. Allerdings hat die Senatsverwaltung auch wiederholt darauf hingewiesen, dass bei den aktuell niedrigen Fallzahlen starke tägliche Schwankungen möglich sind, ohne daraus direkte Schlüsse ziehen zu können.

Alle drei Corona-Ampeln stehen somit weiterhin auf Grün. Für die Reproduktionszahl muss der Wert drei Tage in Folge über 1,1 liegen, um auf Gelb zu schalten, und drei Tage in Folge sogar über 1,2 für Rot, was bis Mittwoch noch der Fall war. Mit einer Inzidenz von 5,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche liegt die zweite Ampel weiterhin deutlich im grünen Bereich; die Schwellenwerte befinden sich hier bei 20 bzw. 30. Auch die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten ist weiterhin niedrig. Sie beträgt lediglich 3,6 Prozent. Erst ab 15 Prozent würde die Ampel Gelb zeigen und ab 25 Prozent Rot.