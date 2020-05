30 Neuinfektionen, 332 aktive Fälle: Berlins Tanz mit dem Virus

Zu den populärsten Sprachbildern in der Coronakrise zählt das vom Hammer und dem Tanz. So beschrieb der Autor Tomas Pueyo in Medium.com die beiden Phasen einer Pandemie-Bekämpfung, der er die größten Chancen beimisst. Der Hammer, die harten Maßnahmen zu Beginn des Ausbruchs, sollte die Kurve der Infizierten abflachen, damit es nicht durch exponentielles Wachstum zu vielen Krankenhaus-Patienten in kurzer Zeit kommt, die das Gesundheitssystem kollabieren lassen. Ist das Wachstum ausgebremst beginnt demzufolge die lange Phase des Tanzens um den R-Wert, der möglichst unter 1 gehalten werden sollte, damit immer weniger Menschen angesteckt werden.

Seit Tagen lässt sich dieser Tanz in Berlin beobachten. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung vom Mittwochabend. Der R-Wert lag noch zu Wochenbeginn bei 1,37. Also hat ein Infizierter im Durchschnitt 1,37 Menschen angesteckt. Über 0,9 ist er nun auf 0,88 gesunken. Demgegenüber hat die Zahl der registrierten Neuinfektionen am Mittwoch wieder leicht zugenommen: auf 30, während am Dienstag 21 und am Montag zehn gemeldet wurden. So wie beim Tanzen die Bewegungen manchmal verschwimmen, lassen sich auch diese scheinbar gegenläufigen Entwicklungen erklären: Der R-Wert bezieht sich ungefähr auf das Geschehen vor 8-16 Tagen und ist mit Ungenauigkeiten in der Schätzung verbunden; die bestätigten Neuinfektionen bilden dieses Geschehen ab, unterliegen aber ihrerseits auch Unschärfen, weil nicht jeder Infizierte sich testen lässt und auch die Meldewege Verzögerungen beinhalten.

Demnach sind in Berlin derzeit 332 aktive Fälle bekannt. 6702 bestätigten Infektionen seit Beginn des Ausbruchs stehen 6175 Genesene gegenüber. 195 Patienten sind bislang an einer Covid-19-Erkrankung verstorben, das sind zwei mehr als am Dienstag. Die Zahl der aktiven Fälle ist demgegenüber um 24 zurückgegangen. Im Krankenhaus behandelt werden 171 Betroffene, davon liegen 56 auf Intensivstationen. Auch hier zeigen sich die Schwankungen auf niedrigem Niveau, die typisch sind für die vergangenen Tage: Zwar liegen nun sieben Covid-19-Patienten mehr im Krankenhaus als noch am Dienstag, aber zwei weniger sind auf intensivmedizinische Behandlung angewiesen.