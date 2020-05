Senat beschließt Teststrategie - mit Stichproben in Kitas, Schulen und Pflegeheimen

Der Berliner Senat hat in seiner heutigen Sitzung ein Konzept für eine berlinweite Corona-Teststrategie beschlossen. In einer Vorlage, die von Charité und Vivantes erarbeitet und mit den Senatsverwaltungen für Gesundheit und Wissenschaft abgestimmt wurde, sind verschiedene Teststrategien für verschiedene Gruppen vorgesehen. Außerdem wird vorgeschlagen, die gewonnenen Daten und Ergebnisse in einer Datenbank, die in einem Dashboard visualisiert werden sollen, zusammenzutragen.

Hier im einzelnen zur neuen Test-Strategie:

Bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen ohne Symptome einer Covid-19-Erkrankung sollen nach dem Konzept zufällige ("randomisierte") Stichproben durchgeführt werden. Und zwar vor allem auf solchen Tätigkeitsfeldern, in denen viele Menschen auf viele andere treffen, wie beispielsweise in der Gastronomie, aber auch beispielsweise in Haftanstalten.

Die Senatsgesundheitsverwaltung hat nun die Aufgabe schnellstmöglich zu erarbeiten, wie das rechtlich sauber, auch unter Beachtung des Datenschutzes, möglich gemacht werden kann. Erst wenn die rechtlichen Fragen geklärt sind, kann mit den Stichproben begonnen werden.

In Pflegeeinrichtungen soll es zunächst weiterhin Stichproben bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Bewohnerinnen und Bewohnern geben.

Neu ist, dass dies nun auch in Kindertagesstätten und Schulen eingeführt werden soll. Hier soll es zu Stichproben von Kindern und dem Personal kommen. Krankmeldungen und Symptome der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen beobachtet und erfasst werden.

Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen, gerade in Risikobereichen, etwa auf Covid-Stationen in Krankenhäusern, werden ein Mal in der Woche getestet. Auch auf anderen Stationen, auf denen Risikopatienten liegen, sollen die Mitarbeiter regelmäßig, alle zwei Wochen, einen Rachenabstrich durchführen lassen.

Alle Patienten sollen grundsätzlich bei der Aufnahme in eine Klinik getestet werden.

Eine flächendeckende Testung, die nicht nur in Stichproben besteht, ist unter Experten umstritten und auch wegen begrenzter Test-Ressourcen nicht möglich. Bislang ist der Nachweis einer Covid-19 Infektion nur über einen einzigen Test möglich, den Nasen- und Rachenabstrich, PCR-Test genannt. Nach Informationen des Tagesspiegel soll eine Expertengruppe die Entwicklung neuer Testmethoden verfolgen, die Charité ist an der Evaluierung mehrerer neuer Testmethoden wissenschaftlich beteiligt.