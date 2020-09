Am Montag meldete die Senatsverwaltung für Gesundheit 85 Neuninfektionen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle lag mit 855 leicht unter der Zahl vom Sonntag (864 Fälle). Der Reproduktionswert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, liegt aktuell bei 1,15 und damit wieder im erhöhten Bereich. Liegt er drei Mal in Folge über 1,1, zeigt die erste Corona-Ampel Gelb an. Am Sonntag lag der Wert allerdings noch bei 1,07, daher stehen weiterhin alle drei Corona-Ampeln auf Grün.

Weil sich mehrere Mitarbeiter eines Pflegeheims in Schöneberg nach einem Coronavirus-Ausbruch in häuslicher Quarantäne befinden, wurden fünf Bewohner in ein anderes Haus verlegt. Das teilte die Gesundheitsverwaltung am Montag mit. In dem Schöneberger Pflegeheim hatten sich 15 Bewohner und sechs Mitarbeiter infiziert. Einige von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Der Betreiber der Einrichtung habe in Absprache mit dem Gesundheitsamt entsprechende Schutzmaßnahmen eingeleitet - wie die Quarantäne der positiv Getesteten.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sieht bei der Corona-Pandemie keinen Grund zur Entwarnung. Die international drastisch steigenden Infektionszahlen machten ihr Sorgen, sagte sie dem RBB-Inforadio. „Auch in Deutschland haben wir seit Wochen stabil steigende Infektionszahlen.“ Das gelte ebenfalls für Berlin. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

