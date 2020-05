In Berlin gibt es aktuell 456 aktive Coronavirus-Fälle, 23 weniger als am Donnerstag. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Kliniken ist binnen einer Woche gesunken: von 467 Fällen am vergangenen Freitag auf derzeit 259. (mehr im Newsblog unten)

Hat Samstag hat es an mehreren Orten in Berlin Kundgebungen gegen die Corona-Regeln gegeben. Die Proteste hatten am Rosa-Luxemburg-Platz gegen 12 Uhr begonnen und wurden dann am Alexanderplatz fortgesetzt. Einige Demonstranten zogen noch weiter zum Reichstag. Dort räumte die Polizei die Reichstagswiese, weil sich zu viele Menschen befanden.

Während Restaurants und Kneipen seit Freitag wieder öffnen dürfen, bleibt sogenannten reinen „Schankwirtschaften“ dieser Recht verwehrt. Das sorgt für Unmut bei den Kneipenwirten.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

