In den Freibädern und an den Badeseen rund um Berlin wird es an diesem Wochenende voll. Doch die Kapazität der Bäder ist durch die Corona-Regeln stark reduziert. 18 Personen dürfen zum Beispiel maximal auf eine 50 Meter Doppelbahn. Besucher müssen ihre Tickets vorab im Internet kaufen und dabei ihre persönlichen Daten angeben. Die meisten Freibäder bieten Karten für drei Zeitfenster pro Tag an: frühmorgens, am Vormittag und am Nachmittag. Zwischendurch wird saubergemacht und desinfiziert.

Bereits am Mittag ist die maximale Besucherzahl im Strandbad Müggelsee fast erreicht. Die Polizei bittet deshalb via Twitter, nicht mehr dorthin zu fahren, in den Bädern Abstand zu halten und Masken zu tragen.