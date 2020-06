374 aktive Fälle, 29 gemeldete Neuinfektionen, Corona-Ampeln auf Grün

In Berlin sind seit Beginn der Pandemie 7164 Coronavirus-Fälle registriert worden. Am Donnerstag wurden 29 Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus der aktuellen Statistik der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. 6582 Infizierte gelten inzwischen wieder als genesen. 208 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben; am Donnerstag war kein weiterer Toter zu beklagen. Somit gibt es derzeit 374 aktive Fälle in Berlin, ein erneuter Anstieg nach 368 am Mittwoch und 344 am Dienstag. Im Krankenhaus behandelt werden 124 Betroffene, davon liegen 42 auf Intensivstationen - diese Zahlen haben sich im Vergleich zu Mittwoch kaum verändert.





Alle drei Corona-Ampeln zeigen weiterhin Grün. Die Reproduktionszahl ist am Donnerstag von 1,05 auf 0,88 gesunken. Jeder Infizierte steckt also 0,88 andere an. Das entspricht auch dem aktuellen Wochenschnitt für den R-Wert. Auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet gab es in den vergangenen sieben Tagen 4,9 Neuinfektionen in Berlin. Auch dieser Wert liegt deutlich im grünen Bereich, eine erste Warnstufe ist erst ab 20 erreicht. Auch die Auslastung der Intensivstationen ist mit 3,3 Prozent weiterhin unproblematisch, erst ab 15 Prozent schaltet diese Ampel auf Gelb um.