Schulen wegen Coronavirus geschlossen

findet der Unterricht dagegen planmäßig statt. In der Reihardswald Grundschule in Kreuzberg wurde bereits am Montag eine Schülerin nach Hause geschickt, weil ihr Vater im selben Großraumbüro in Mitte arbeitet wie zwei bereits Infizierte. "Der Fall ist nicht bestätigt", sagte die Schulleiterin am Mittwochmorgen - deshalb bleibe die Schule geöffnet. Die Eltern wurden jedoch in einem Schreiben informiert. Wie viele Kinder deshalb zu Hause geblieben sind, sei der Schulleitung nicht bekannt. Über Schulschließungen entscheidet offiziell der bezirkliche Amtsarzt, hieß es aus der Senatsverwaltung für Gesundheit.