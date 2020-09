R-Wert bei 1,52 - springt eine Ampel am Dienstag auf Rot?

Die Senatsgesundheitsverwaltung hat am späten Montagnachmittag den neuen Lagebericht zur Pandemieentwicklung in Berlin veröffentlicht. Wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bereits am Vormittag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses angekündigt hatte, stehen nun zwei der drei Corona-Ampeln des Berliner Warnsystems auf Gelb. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche, ist am Montag von 21,0 auf 21,9 gestiegen. Die Reproduktionszahl lag am Montag bei 1,52. Statistisch gesehen steckt also ein Infizierter 1,52 weitere Betroffene an. Nach 1,19 am Sonnabend und 1,32 am Sonntag liegt der Wert nun also zum dritten Mal in Folge über der Schwelle von 1,1 - womit die Ampel auf Gelb gesprungen ist. Zugleich lag der R-Wert nun auch schon zweimal in Folge über 1,2. Wenn das am Dienstag auch so sein sollte, ständen erstmals seit Einführung des Systems im Mai eine Ampel auf Rot und eine auf Gelb. Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen, auch wenn es beim R-Wert in der Vergangenheit immer wieder sprunghafte Ausschläge nach oben und unten gab.

Im grünen Bereich liegt weiterhin der dritte Indikator: Die Auslastung der Intensivbetten in Berlin mit Covid-19-Patienten beträgt lediglich 1,3 Prozent. Der erste kritische Wert (gelbe Ampel) wäre hier bei 15 Prozent erreicht, der zweite kritische Wert (rote Ampel) bei 25 Prozent. Allerdings war auch hier in den vergangenen Tagen, auf niedrigem Niveau, eine leicht steigende Tendenz zu erkennen. Zwischenzeitlich war die Auslastung schon auf ein Prozent gesunken.

Mit 148 bestätigten Neuinfektionen am Montag setzt sich die Entwicklung der vergangenen Tage ungefähr fort. In Berlin ist ein verschärftes Infektionsgeschehen zu beobachten. Besonders viele neue Fälle meldeten am Montag die Bezirke Mitte (45), Neukölln (26) und Pankow (19). Friedrichshain-Kreuzberg, das die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin aufweist, verzeichnete am Montag nur zwei Neuinfektionen. Inzwischen liegt auch die Zahl der aktiven Fälle in der Hauptstadt wieder deutlich über tausend: Aktuell sind es 1266. Nur bei den Todeszahlen hat sich die jüngste Entwicklung noch nicht ausgewirkt. 227 Menschen starben seit Beginn der Pandemie in Berlin an einer Covid-19-Erkrankung; am Montag kam kein weiterer hinzu.

Nach Senatsangaben liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Friedrichshain-Kreuzberg bei 48,6. Berechnungen des Tagesspiegel Innovation Labs ergaben sogar einen Wert von 50,8. Das läge sogar über dem Wert, der bundesweit für kommunale Verschärfungen von Corona-Maßnahmen herangezogen wird. Berlin allerdings wird als Einheit betrachtet. Ein Lockdown in Friedrichshain-Kreuzberg ist nicht unmittelbar zu erwarten - es sei denn, der Senat weicht von seiner bisherigen Linie ab und hält örtliche Maßnahmen für geeignet, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Am Dienstag wird er zumindest darüber beraten müssen.

Auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Berlin kommt das Tagesspiegel Innovation Lab zu einem anderen Ergebnis. Statt 21,9 beträgt der Wert nach unseren Berechnungen 23,0. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Zahl zu ermitteln. Grundlage unserer Berechnung sind die Fallzahlen, die die Senatsverwaltung für Gesundheit jeden Abend meldet. Darauf basierend addieren wir die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohnern und teilen sie durch sieben. Als Grundlage zur Umrechnung der Neuinfektionen auf die 100.000 Einwohner verwenden wir die Einwohnerzahl aus dem Statistischen Jahrbuch 2019. Wie die amtlichen Zahlen zustandekommen, hat Senatsverwaltung in der Vergangenheit auch auf Anfrage nicht mitgeteilt.