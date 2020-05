Müller: Kita-Betreuung soll auf 70 Prozent Auslastung erhöht werden

Der Senat will die Kita-Betreuung in der nächsten Zeit deutlich ausweiten. Angestrebt werde eine Auslastung von 70 Prozent der normalen Kapazität, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Morgen im RBB-Inforadio. Derzeit liege diese Quote bei rund 40 Prozent. Familienstaatssekretärin Sigrid Klebba (SPD) hatte diese Quote vor einer Woche noch mit 26,5 Prozent angegeben. Ein kritischer Faktor ist dabei das Personal, das vielfach zu Risikogruppen gehört. Deshalb stehe nicht 100 Prozent des Personals zur Verfügung, sagte der Regierende Bürgermeister. Er stellte deshalb zeitversetzte Betreuung und eine Aufteilung in kleine Gruppen in Aussicht. "Wir sind in Berlin mit der sogenannten Notbetreuung schon sehr viel weiter als andere Bundesländer", sagte Müller.

Vor einem neuen Engpass in der Notbetreuung hatte der Familienstadtrat von Marzahn-Hellersdorf, Gordon Lemm (SPD), am Dienstag in unserem Leute-Bezirksnewsletter gewarnt. Eine Umfrage bei Trägern in Marzahn-Hellersdorf hatte ergeben, dass viele Einrichtungen wegen der Engpässe beim Personal und der begrenzten Gruppengröße bereits bei einer Auslastung von 35 bis 50 Prozent eine Grenze erreicht sehen. "Unsere Kitas sind bald voll", sagte Lemm. Ungeklärt sei auch, wie die Betreuung in den Sommerferien organisiert werden soll. Normalerweise schließen dann viele Kitas für einige Wochen. Allerdings haben viele Eltern schon jetzt ihren Jahresurlaub aufgebraucht, um die Schließung der vergangenen Wochen zu überbrücken.