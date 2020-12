Böllerverbotszonen in Berlin sollen stark ausgeweitet werden

Nach Tagesspiegel-Informationen will Innensenator Andreas Geisel (SPD) in den kommenden Tagen eine umfangreiche Liste von Orten vorlegen, an denen das Böllern in Berlin zum Jahreswechsel nach den Vorschriften der Hygieneverordnung verboten sein wird. Das hat der Innensenator nach Informationen von Teilnehmern bei der Sitzung am Dienstag angekündigt.

Die Verbotszonen sollen nach Paragraf 25 der Sars-Cov-2-Verordnung erlassen werden. Dieser sieht nicht nur Feuerwerks-, sondern auch Aufenthaltsverbote an den entsprechend ausgewiesenen Straßen, Parks und Plätzen vor. Das heißt, dass nur das Durchqueren dieser Orte vom 31. Dezember bis zum 1. Januar gestattet sein könnte.



Bislang gilt lediglich deutschlandweit ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern und in Berlin ein generelles Ansammlungsverbot an Silvester. Auch der Kauf von Feuerwerkskörpern in Polen wird vom Senat unterbunden. Wie Brandenburg wird auch Berlin Kurzbesuche im Nachbarland als Quarantäne-Grund in seine Verordnung aufnehmen. Julius Betschka