Corona-Inzidenz in Brandenburg erneut leicht gestiegen: 1499 Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist erneut leicht gestiegen. Sie lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag bei rund 1499. Am Freitag waren es noch 1472 und am Donnerstag 1440. Der Wert gibt die Zahl der Infizierten je 100 000 Einwohner in einer Woche an. Brandenburg liegt fast genau auf der Höhe des Bundesdurchschnitts von 1496.



Die Zahl der erfassten Neuinfektionen innerhalb eines Tages betrug 6564. Insgesamt wurden in den vergangenen zwei Jahren rund 586 000 Infektionen registriert. Im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung starben in Brandenburg weitere 6 Menschen, seit Beginn der Pandemie waren es 5293.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Sieben-Tage-Hospitalisierung mit einem Wert von 6,99 wieder leicht gestiegen und liegt weiterhin im roten Bereich über 6. Der Anteil von Covid-19-Patienten auf Intensivstationen ist angesichts tatsächlich verfügbarer Intensivbetten leicht auf 9,6 Prozent zurückgegangen. (dpa)