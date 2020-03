Das "Schlawinchen" - eine Kiezlegende schließt erstmals nach Jahrzehnten

Am Montag herrscht innere Leere bei den Leuten vom „Schlawinchen“. Drinnen macht Günther sauber: „Ich bin eigentlich nur hier, um den Rest der Fässer leerzutrinken,“ meint er ironisch. Auch diese Kneipen-Institution fährt von 100 auf null herunter. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag: Die urige Kiezkneipe in Berlin-Kreuzberg hatte immer offen. „Wer nicht bei Schlawinchen war, der war nicht in Berlin“, schreibt das Touristen-Portal „Tripadvisor“.





Doch das Coronavirus schafft auch das „Schlawinchen. In der Nacht zu Sonntag bleibt das „Schlawinchen“ in der Schönleinstraße zunächst noch offen – obwohl der Senat verfügt hat, auch Bars und Kneipen sollen dicht machen, um die Virusausbreitung einzudämmen. Allerdings kommt nur noch Stammpublikum nach Klopfen an die Tür hinein. Am Sonntagmittag dann ist das Undenkbare passiert. Das „Schlawinchen ist zu, ein handgeschriebener Zettel hängt an der Tür: „Wir sehen uns wieder, wenn wir alle tot sind. Prost Nachbarn!“





Plötzlich geht doch die Tür auf, „Tobi“, der Geschäftsführer sitzt allein in seiner geschlossenen Kneipe, fragt, ob man noch ein Bier will. Er ist konsterniert, über einen Monat, bis zum 20. April soll die Schließung dauern. „Die drohen halt mit 15.000 Euro Strafe und wenn man dann noch mal erwischt wird, ist die Konzession weg.“ Am Montag spricht er mit seinem Getränkelieferanten, der lebt zu 80 Prozent von der Kneipenbelieferung – das ist alles weggebrochen. „Ich habe nen Haufen zu tun“, sagt der Schlawinchen-Geschäftsführer. Aber er betont: „Wir werden es überleben.“ Die Mitarbeiter sollen vom Staat Kurzarbeitergeld (bis zu 67 Prozent des Nettolohns) bekommen, aber das Problem dabei: Sie leben stark vom Trinkgeld, das ersetzt ihnen niemand.





1979 eröffnet, war die Kneipe seit Jahrzehnten laut Auskunft der Mitarbeiter immer geöffnet – die “Schweineschicht“ ist immer die ab morgens um sechs Uhr, wenn sauber gemacht werden muss und Alkoholleichen nach draußen zu befördern sind. Es ist eine Parallelwelt, Antiquitäten, ein Grammophon und Holzschiffe hängen von der Decke, es wirkt wie ein kleines Museum. „Pfeffis“ und Pils sind hier gefragt, nicht schicke Cocktails. Es ist das raue Berlin, die Theke immer umlagert. Bis Corona kam und den „Immer-auf-Ruf“ des Schlawinchens erschüttert hat. (Georg Ismar)