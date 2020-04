28 bestätigte Corona-Infektionen in Lichtenberger Seniorenheim: 76 Menschen in Kliniken gebracht

In einem Seniorenwohnhaus in Fennpfuhl im Bezirk Lichtenberg hat es in der Nacht einen Coronavirus-Großeinsatz gegeben: Die Einrichtung wurde vollständig geräumt, 76 Bewohner mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Ein Sprecher der Feuerwehr korrigierte die Zahl am Dienstagmorgen nach oben, nachdem die Feuerwehr zunächst von 73 Betroffenen gesprochen hatte. "Es gab 28 bestätigte Covid-19-Erkrankte, von weiteren muss ausgegangen werden", twitterte die Feuerwehr. Andreas Chickowsky, Leiter des Pflegedienstes, der das Seniorenwohnhaus ambulant betreut, sprach von mindestens 18 Patienten, die an Covid-19 erkrankt seien, drei von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Laut Chickowsky sind die Zahlen der Erkrankten noch „sehr vage“.

Auch Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes waren bei dem Einsatz im Pflegeheim beteiligt und transportierten die Menschen in Krankenhäuser, mindestens zwei Kreisverbände waren beteiligt, Zentrum und Steglitz-Zehlendorf. "Die Transporte erfolgen unter entsprechenden Infektionsschutz-Maßnahmen", schrieb das DRK auf Twitter. Demnach dauerte der Einsatz, über den die Feuerwehr kurz nach Mitternacht informiert hatte, bis in die frühen Morgenstunden an.