Tausende nach Corona-Lockerungen in den Parks

Ein sommerliches Wochenende hat in Berlin viele Menschen ins Freie gelockt. Parks, Seen und Uferzonen waren ebenso beliebt wie Eisdielen und Freibäder. In Grünanlagen nutzten einige auch die Gelegenheit für kleinere Partys im Freien. Auf dem Tempelhofer Feld schallte laute Elektromusik aus großen Lautsprechern. Viele große Gruppen trafen sich dort zum Picknick.

Nach Angaben der Polizei gab es keine größeren Vorkommnisse. Allerdings mussten Beamte immer wieder schauen, ob die coronabedingten Maßnahmen eingehalten werden oder es schlicht zu laut war. Dabei trafen sie etwa in der Hasenheide auf rund 4000 Menschen oder im James-Simon-Park auf etwa 2000. Im Park am Gleisdreieck waren es etwa 2500 Menschen. Dort kam es in der Nacht zu Samstag zu einer Auseinandersetzung mit Verletzten.