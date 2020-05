Erinnerung an Berlins bedingungslose Kapitulation: Kranzniederlegung in Tempelhof

Angesichts der coronabedingten Beschränkungen gab es nur ein kurze Veranstaltung am Schulenburgring in Tempelhof, um an die bedingungslose Kapitulation der Stadt Berlin am 2. Mai 1945 zu erinnern. Vor dem Wohnhaus Schulenburging 2, wo einst die Kapitulationserklärungunterzeichnet worden war, wurden die Kränze des Landes Berlins sowie Russlands und von Belorus niedergelegt. Eingeladen zu dem Gedenken hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Der Botschafter Russlands, Sergej Netschajew, und der Botschafter von Belorus, Denis Sidorenko, kamen.

Müller, der in dem historisch so wichtigen Haus aufgewachsen ist, wies darauf hin, dass es an diesem 75. Jahrestag nicht möglich sei, in größerer Form zu erinnern. Dennoch sei ein Gedenken wichtig. Er verwies zudem darauf, dass in diesem Jahr in Berlin der 8. Mai, der Tag der Kapitulation Deutschlands und der Befreiung Europas von der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus, ein einmaliger Feiertag sei. Gedenktage wie diese seien ein Auftrag, sich weiter zu engagieren gegen jede Form von Gewalt, Rassismus und Antisemitismus, sagte Müller.

Der ebenfalls zu der kleinen Gedenkveranstaltung eingeladene Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, hatte abgesagt. „Nicht einmal im schlimmsten Albtraum könnte ich mir vorstellen, Kränze niederzulegen an der Seite eines Vertreters des Landes, das seit über sechs Jahren zynisch einen blutigen Krieg in der Ostukraine führt“, hatte Melnyk dem Tagesspiegel gesagt.