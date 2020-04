Brandenburg will Maskenpflicht in Nahverkehr und Läden beschließen

Nach Berlin will auch Brandenburg ab kommendem Montag die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen einführen - allerdings zusätzlich auch im Einzelhandel. Dies will das Kabinett in Potsdam am Freitag beschließen. Brandenburg will die Pflicht für Mund-Nasen-Schutz im Nahverkehr vor allem wegen des gemeinsamen Verkehrsverbunds an Berlin angleichen.





Anders als in Berlin sollen die Masken auch in Geschäften getragen werden müssen - wie in der Landeshauptstadt Potsdam. Bisher hatte die Landesregierung das Tragen von Masken nur empfohlen. Die Pflicht kommt in allen Bundesländern, die Regelungen sind aber unterschiedlich. Zudem sollen Gottesdienste ab 4. Mai unter strengen Regeln wieder möglich sein. Auch Friseure sollen unter Abstands- und Hygienevorgaben ab 4. Mai wieder öffnen. (dpa)