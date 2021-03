Impressionen von der Museumsinsel

Langsam kehrt auf der Museumsinsel in Berlin dieser Tage wieder Leben ein. Müde steht eine Schlange mit Besucher:innen am Dienstagmittag vor der Alten Nationalgalerie, in Sicherheitsabstand aufgereiht. Auch ins Neuen Museum gehen vereinzelt Menschen. Für die Besucher:innen, die heute gekommen sind, ist es bereits eine Weile her, dass sie zuletzt ein Museum besucht haben. So gehen Andreas und Natascha, beide 66 Jahre alt, aus Berlin-Pankow an diesem Tag das erste Mal seit einem Jahr wieder in ein Museum, in die Alte Nationalgalerie: „Es ist schön wieder mal ein Museum besuchen zu können“, erklärt Andreas. Museen seien schließlich ein Teil unserer Geschichte, fügt Natascha hinzu. Sorgen darum, trotz Corona-Umständen nun wieder in ein Museum zu gehen, haben die beiden nicht, sagen sie. Man sei es ja bereits seit einem Jahr gewohnt sich an die Corona-Bestimmungen zu halten. „Wir arbeiten ja auch“, erklärt Andreas. Dort gelten ebenfalls Sicherheitsmaßnahmen, sagt er.

Auch Luca, 27, und Hannah, 28, aus Berlin-Wedding sind für einen Besuch auf die Museumsinsel gekommen und wollen ebenfalls in die Alte Nationalgalerie gehen. Luca erinnert sich noch an seinen letzten Besuch dort, im vergangenen Sommer, als auch bereits Corona herrschte. Er habe positive Erinnerungen an den Besuch damals, die Leute hätten gut aufeinander Acht gegeben, das Sicherheitspersonal habe auf die Maßnahmen hingewiesen, deshalb habe er auch jetzt keine Bedenken wegen eines Besuches. Freundin Hannah, deren Geburtstag heute ist, freut sich auf den ersten Besuch in der Alten Nationalgalerie überhaupt, ganz allgemein sei es schön, eine kleine Abwechslung zu haben zum Corona-Alltag.

Anders als auf der Museumsinsel, wo gegen Mittag ein kleines Aufkommen an Besucher:innen vor Ort ist, herrscht vor dem Naturkundemuseum, das ebenfalls wieder geöffnet hat, zu diesem Zeitpunkt Leere.