Hauptstadtregion will Gaststätten ab 15. Mai öffnen - Bars und Clubs bleiben geschlossen

Der Senat hat nach Tagesspiegel-Informationen in seiner Sondersitzung beschlossen, dass die gastronomischen Einrichtungen, also Restaurants und Cafés, ab dem 15. Mai wieder öffnen dürfen. Allerdings gibt es dafür strenge Auflagen wie die Einhaltung von 1,50 Metern zum Nachbartisch, keine Selbstbedienung sowie eine begrenzte Zahl von Gästen an einem Tisch. Die Hotels in Berlin dürfen in Berlin ab dem 25. Mai wieder Gäste zu touristischen Zwecken empfangen. Bars und Clubs bleiben weiterhin geschlossen.

Regierungschef Michael Müller (SPD) hatte am Dienstag betont, es sei wichtig, dass Berlin und „unser befreundetes Nachbarland Brandenburg” gemeinsam lockern. In diesen Minuten berät sich der Senat in einer Sondersitzung zu den letzten Details der Lockerungen.

Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin Ramona Pop (Grüne) sagte dazu am Mittwoch: „Das Gastgewerbe ist für die Metropole Berlin eine besondere Branche – wirtschaftlich und kulturell für das Lebensgefühl einer offenen Stadt. Ich freue mich, dass wir nun erste Schritte der Öffnung von Lokalen gehen können und zähle auf die Solidarität aller Akteure, unserer gemeinsamen Verantwortung für den Gesundheitsschutz gerecht zu werden. Denn nur in gemeinsamer Verantwortung können wir das Leben in Berlin wieder Schritt für Schritt öffnen.“