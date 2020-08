Die neue Corona-Teststelle für Reiserückkehrer im Berliner Hauptbahnhof ist am Montag in Betrieb gegangen. Sie befindet sich im 1. Untergeschoss des Hauptbahnhofs am geplanten Zugang zur U5 unter dem Europaplatz und wird vom Deutschen Roten Kreuz betrieben. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in Berlin lag mit Stand Sonntagabend bei 755 Fällen. Die Gesundheitsverwaltung meldete 15 Neuinfektionen, zuletzt waren es täglich deutlich mehr gewesen - dies kann aber auch am Wochenende liegen, weil dann nicht alle Stellen ihre Werte direkt an die Verwaltung kommunizieren. Alle drei Corona-Ampeln stehen weiter auf Grün - dabei handelt es sich um täglich erfasste Werte, die als Warnsystem dienen sollen.

Nachdem zuletzt ein Infektionsfall am Beethoven-Gymnasium in Lankwitz bekannt wurde, trifft es nun das Sophie-Charlotte-Gymnasium in Charlottenburg. Am Montag sollen umfangreiche Tests von Kontaktpersonen - Schülern, Angehörigen und Lehrern - durchgeführt werden.

Ab Montag können kleine und mittlere Betriebe bei der Investitionsbank Berlin (IBB) Soforthilfen für ihre Mietzahlungen beantragen - doch dafür gibt es einige Voraussetzungen.

