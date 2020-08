Lederer: Behörden sollen mehr Kultur im Freien ermöglichen

fordert mehr Kulanz der Behörden, um der unter Corona-Beschränkungen leidenden Kulturszene mehr Auftrittsmöglichkeiten im Freien zu gestatten. „Die Krise zwingt alle Beteiligten, noch einmal stärker darüber nachdenken, wie wir unter freiem Himmel Aktivitäten ermöglichen, die in geschlossenen Räumen derzeit nicht gehen“, sagte der Linke-Politiker im Interview der

Berlins Kultursenator Klaus Lederer, um der unter Corona-Beschränkungen leidenden„Die Krise zwingt alle Beteiligten, noch einmal stärker darüber nachdenken, wie wir unter freiem Himmel Aktivitäten ermöglichen, die in geschlossenen Räumen derzeit nicht gehen“, sagte der Linke-Politiker im Interview der „Berliner Morgenpost“ . „Das betrifft nicht nur Clubs, sondern auch bildende Künste, Theater oder Straßenmusik.“

Bei vielen Ordnungsämtern und auch in einem landeseigenen Betrieb wie der Grün Berlin werde viel zu sehr „Business as usual“ betrieben, kritisierte Lederer. „Mit Blick auf Emissionsschutz, Grünflächenrecht etc. schreiten die Behörden sehr rigoros ein und unterbinden so etwas. Dafür fehlt mir schlicht das Verständnis“, so der Senator. „Gerade in der Pandemie-Situation muss man kulanter sein. Mit der Außengastronomie sind das die Ämter ja auch.“

Auf die Frage, ob es so etwas wie ein Recht auf kulturelle Nutzung des öffentlichen Raumes geben sollte, antworte Lederer. „Absolut.“ Er gehe davon aus, dass Aktivitäten wie „unverstärkte“ Musik an belebten Orten geduldet werden können. „Das kann, das darf, kein Problem sein.“

Gerade das Tempelhofer Feld biete große Möglichkeiten für kleinere Musik- oder Theateraufführungen. „Es kommt aber immer darauf an, an wen man gerät, und ob das Menschen sind, die ein Verständnis, ein Herz und ein Gefühl dafür haben, was die DNA Berlins ausmacht, und Dinge ermöglichen wollen.“ Er wolle da weiter dranbleiben und für einen entspannteren Umgang für Kunst im öffentlichen Raum werben. (dpa)