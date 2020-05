Zahl der Neuinfektionen steigt - aber kein neuer Todesfall

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Berlin ist wieder gestiegen. Am Mittwochabend gab die Senatsgesundheitsverwaltung die Zahl aller Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie mit 6552 an. Das waren 49 mehr als am Vortag. Es ist der stärkste Anstieg seit fast einer Woche. Am vergangenen Donnerstag gab es 55 Neuinfektionen zu verzeichnen. Seitdem war dieser Wert deutlich zurückgegangen, zwischenzeitlich auf lediglich 19 gemeldete neue Fälle an einem Tag. Erst am Dienstag hatte die Gesundheitsverwaltung bekanntgegeben, dass die Reproduktionszahl R binnen einer Woche von 0,79 auf 1,07 angestiegen ist. Jeder Infizierte steckt also durchschnittlich 1,07 Menschen an.