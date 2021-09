Corona-Inzidenz in Berlin bei 82,8

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin am Samstag leicht zurückgegangen – der Trend zeigt aber nach oben. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich pro 100.000 Einwohner 82,8 Menschen neu mit dem Virus an, wie aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts von Samstag hervorgeht. Am Vortag lag der Wert demnach noch bei 83,8. Samstag vor einer Woche war er noch bei 74,2. Am höchsten ist die Inzidenz laut RKI mit 123,1 in Reinickendorf.



in Berliner Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten. Während die Quote, ist sie am Freitag erstmals über diesen Wert gestiegen. Am Samstag waren laut dem aktuellen Lagebericht der Senatsverwaltung. Die Senatsampel springt ab einer Quote von 5 Prozent auf gelb.Insgesamt zählte das RKIin der Hauptstadt. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 194.974 Berlinerinnen und Berliner infiziert.im Zusammenhang mit Covid-19 kam am Samstag hinzu. Damit ist die