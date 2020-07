Die Gesundheitsministerkonferenz hat sich unter dem Vorsitz von Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Mittwoch darauf verständigt, dass Reisende aus sogenannten Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dazu sollen offenbar Teststellen eingerichtet werden. Ein formaler Beschluss soll am Freitag getroffen werden. Kritik kommt von Flughäfen und dem Reinickendorfer Amtsarzt. „Fachlich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar“, sagte Patrick Larscheid, der auch für den Flughafen Tegel zuständig ist. (Mehr im Blog unten).

In Potsdam meldete die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen erstmals seit einer Woche wieder vier Neuinfektionen. Auch in Cottbus, wo es monatelang keine Corona-Infektion gab, wurden vier Fälle festgestellt. Eine vierköpfige Familie hat sich im Urlaub auf Mallorca infiziert. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, war das Ehepaar mit seinen zwei Töchtern am vergangenen Sonntag von dort zurückgekehrt..

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus am Mittwoch um 22 Fälle gestiegen. Das ist ein leichter Rückgang zum Vortagswert (35). Generell bewegen sich die Zahlen auf einem niedrigen Niveau im Vergleich zu vergangenen Monaten. Die Zahl der aktiven Fälle liegt leicht über die 300er-Marke gestiegen. Am Dienstag waren erstmals seit März weniger als 300 aktive Fälle gemeldet worden.

