Die Berliner Polizei mahnt die Einhaltung der Corona-Regeln am Vatertag an. "Liebe Herren, bitte seien Sie bei Ihren Ausflügen wie das Einhorn - freundlich und flauschig", twitterte das Social-Media-Team. "Man sieht Einhörner selten. Sie treten wohl nicht in großen Gruppen auf." Ziemlich geballt ist hingegen der Verkehr an der Grenze zu Polen. Dort haben sich kilometerlange Staus gebildet. Eine Polizeisprecherin sagte am Vormittag, auf der Autobahn 12 sei der Stau mehr als 30 Kilometer lang, auf der A 15 seien es 15 Kilometer - „beide zunehmend“. Der Grund seien die Grenzkontrollen in Polen. Zum einen handle es sich um Heimfahrer, zum anderen um Lkw, die durch Polen fahren. (Mehr dazu im Newsblog unten.)

Zum Pfingstwochenende hin öffnen einzelne Jugendherbergen in Brandenburg wieder. Der Verband Berlin-Brandenburg fürchtet aber weiterhin eine Insolvenz durch die Corona-Krise. Nur etwa bis September reichten die Mittel noch, sagte Sprecher Marcus Hirschberg. „Ohne staatliche Hilfe gehen wir den Bach runter.“ Nur in fünf der insgesamt 19 Herbergen könnten die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt werden. Alle Berliner Einrichtungen bleiben geschlossen.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Berlin ist wieder gestiegen. Am Mittwoch waren es 49. Das geht aus der neuen Statistik der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Es ist der stärkste Anstieg seit fast einer Woche. Am vergangenen Donnerstag gab es 55 Neuinfektionen zu verzeichnen. Leicht angestiegen ist auch die Zahl der aktiven Fälle: von 399 auf 407.

