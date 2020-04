Nach dem schweren Ausbruch von Corona-Infektionen mit zahlreichen Todesfällen im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann hat die Klinik-Leitung erstmals Versäumnisse eingeräumt. Man habe eine „kritische Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie nicht ausreichend erkannt“, teilte die Geschäftsführung am Samstag mit. (mehr dazu im Newsblog unten)

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) will in Zusammenarbeit mit der Berliner Charité eine Corona-Biobank aufbauen. Wie der „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, sollen möglichst alle Schleswig-Holsteiner, die eine Corona-Infektion überstanden haben, über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren gründlich nachuntersucht werden sowie Blutproben abgeben.

Die Zahlen zur Pandemie in Berlin: Die Gesamtzahl der Infizierten ist in Berlin erstmals über die Marke von 5000 gestiegen. Am Freitagabend gab es 5091 bekannte Fälle, ein Anstieg um 120 oder 2,4 Prozent im Vergleich zum Vortag. Von diesen sind jedoch 3641 wieder genesen, womit die Zahl der aktiven Fälle auf 1450 gesunken ist. 91 Covid-19-Patienten sind bisher gestorben, sieben mehr als am Vortag. Hier ist das Wachstum weiterhin stärker: 8,3 Prozent.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

