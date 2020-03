Coronavirus-Fall beim Tagesspiegel Auch bei uns im Tagesspiegel gibt es den ersten an Covid-19 erkrankten Mitarbeiter. Verlags- und Redaktionsleitung wurden am Dienstagabend informiert. Am frühen Mittwochmorgen wurden dann die Belegschaft in Kenntnis gesetzt und die ohnehin schon ergriffenen Schutzmaßnahmen weiter verschärft. So arbeiten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice, Veranstaltungen im Haus wurden abgesagt und die Kantine für externe Gäste geschlossen. Die Kontaktpersonen des Infizierten sind bekannt und in häuslicher Quarantäne. Das Haus steht mit dem Gesundheitsamt in Kontakt.