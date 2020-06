Coronafall am Schiller-Gymnasium in Charlottenburg, Senatsverwaltung informiert Schulen in Handreichung zum Umgang mit Kontaktpersonen Am Schiller-Gymnasium in Berlin-Charlottenburg hat es einen Coronavirus-Fall gegeben. Eine Lerngruppe ist betroffen. Wie der Landesschülerausschuss mitteilte, gehört die infizierte Person zur Schülerschaft. Der Schüler oder die Schülerin soll demnach nur am 3. Juni in einer Gruppe aus acht Schülerinnen und Schülern am Teilungsunterricht teilgenommen haben. Dadurch "konnte eine Verbreitung nach derzeitigem Informationsstand verhindert werden", so der Landesschülerausschuss.



Der Schulleiter des Gymnasiums teilte den Eltern in einer Mail mit, dass aufgrund der Gruppenteilung an dem einzigen Schultag, an dem eine Ansteckung in der Schule möglich gewesen wäre - am 3. Juni - nur acht Schülerinnen und Schüler in einer Teilgruppe betroffen waren. "In dieser Gruppe gab es diesen Coronafall und die anderen sieben Schülerinnen und Schüler werden getestet, zeigen aber keinerlei Symptome". So bestehe und bestand für die anderen Kinder sowohl aus dem Jahrgang als auch aus Q2 - also dem 2. Oberstufensemester - laut dem Gesundheitsamt "keinerlei Ansteckungsrisiko in der Schule", die Kinder könnten weiter unterrichtet werden. Man bitte dringend darum, die Kinder auch auf dem Schulweg auf die Abstands- und Hygieneregeln hinzuweisen und zudem darauf hinzuwirken, dass die Kinder die Maske durchgehend benutzen, auch wenn es in Berlin auf dem Schulgelände keine Maskenpflicht gebe.

In der Handreichung für Schulen und Kitas, die der Vorsitzende des Landesschülerausschusses, Miguel Gongóra dem Tagesspiegel exklusiv zur Verfügung stellte, informiert die Bildungsverwaltung zum Umgang mit Kontaktpersonen eines Coronafalls. Darin werden unter anderem verschiedene Varianten aufgeführt, in welchen Fällen ein Übertragungsrisiko besteht. Zudem werden Definitionen für Kontaktpersonen der Kategorien 1 und 2 erläutert sowie fiktive Fallbeispiele, wer in einem Fall als welche Kategorie von Kontaktperson gilt. Ferner wird aufgeführt, welche Informationen Listen der betroffenen Lerngruppen und Kitagruppen beinhalten sollten. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte die Handreichung am Mittwoch im Bildungsausschuss angekündigt. Die Handreichung soll am heutigen Freitag von der Bildungsverwaltung publiziert werden und dann an die Schulen gehen.

Man begrüße die Handreichung für Infektionsfälle der Bildungsverwaltung, bemängele jedoch die Dauer, die die Weitergabe an die Schulträger gekostet habe, so Gongóra. "In der Zwischenzeit kam es zu einem weiteren Coronafall am Schiller-Gymnasium, bei dem am Abend zum 11. Juni größere Verunsicherung und leichte Panik in der Schulgemeinschaft auftrat. Das zeigt uns erneut, dass unsere Forderung, in den Schulen zu sensibilisieren, noch immer aktuell ist und die Senatsverwaltung eine zentrale Corona-Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahme ignoriert."

Daher fordere man die Bildungsverwaltung erneut dazu auf, entsprechende Maßnahmen nachzusteuern und diese direkt in die Corona-Handreichung aufzunehmen. Es gelte die Verbreitung von Infektionen sowie von Verunsicherung in Panik zu vermeiden.