Vier Schulen in Spandau von Corona-Infektionen betroffen - Carlo-Schmid-Schule am Freitag geschlossen

An über 40 Berliner Schulen sind inzwischen Corona-bedingt Lerngruppen in Quarantäne. Allerdings war am Freitag noch kein Fall bekannt, in dem sich nachweislich jemand innerhalb der Schule angesteckt haben soll.

Dies gilt auch für den Fall der Spandauer Carlo-Schmid-Schule, die am Freitag geschlossen bleiben musste. Hier war ein Zehntklässler mit dem Coronavirus infiziert, bei anschließenden Tests kam heraus, dass zwar bei keinem weiteren Zehntklässler, aber bei einem Lehrer der Virus nachgewiesen werden konnte. Daraus ergab sich der Verdacht, dass es sich ausnahmsweise um eine Infektion innerhalb der Schule gehandelt haben könnte.

Diesem Verdacht ging inzwischen das Gesundheitsamt nach, wie Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) dem Tagesspiegel auf Anfrage mitteilte. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sagte er, dass die bei dem Lehrer gefundenen Werte auf eine "ältere Infektion deuten". Es sei zwar nicht auszuschließen, dass er sich bei dem Schüler abgesteckt habe, dieses sei aber "eher unwahrscheinlich", sagte Kleebank, der auch Bildungsstadtrat ist.

In Spandau sind nach seinen Informationen aktuell vier Schulen von Corona-Infektionen betroffen. Ein besonderer Fall lag demnach am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium vor: Hier gab es eine Infektion, was aber erst bekannt geworden sei, als sich die Klasse des betreffenden Schülers schon auf Klassenfahrt in Bayern befunden habe. Da inzwischen alle Schüler negativ getestet wurden, hätten sie aber am Freitag gemeinsam die Rückreise antreten können, berichtet Kleebank. Der Schüler selbst sei auf der Fahrt nicht dabei gewesen.

Bei den weiteren zwei Spandauer Schulen, die von aktuellen Infektionen betroffen sind, handelt es nach Angaben des Bezirksbürgermeisters um die Concordia-Grundschule und das Kant-Gymnasium.

Die Carlo-Schmid-Schule berichtet auf ihrer Homepage, dass alle Schüler aus dem 10. Jahrgang, die getestet wurden, "negativ sind und auch alle getesteten Lehrkräfte bis auf einen". Der Kollege habe in den letzten Tagen in etlichen Klassen und Gruppen unterrichtet und auch Kontakte zu einigen Kolleginnen und Kollegen. In Absprache mit der Schulaufsicht Spandau bleibe die Schule daher am Freitag geschlossen: "Alle Lehrer/innen, die Kontakt hatten, werden morgen getestet", heißt es auf der Homepage weiter. Zudem würden an diesem Freitag alle drei Klassen getestet, in denen der Kollege unterrichtet hatte. Alle weiteren Schüler/innen, die bei dem betroffenen Lehrer Unterricht hatten, würden dann am Montag getestet. (Susanne Vieth-Entus)