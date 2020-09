Ministerin sieht Alarmsignal: Höchster Anstieg in Brandenburg seit Mai

Nach Berlin verzeichnet nun auch Brandenburg deutlich steigende Infektionszahlen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher sprach am Freitag von einem Alarmsignal. „Alle müssen weiter sehr diszipliniert auf den richtigen Abstand zu anderen achten und Mund-Nasen-Bedeckungen richtig tragen“, erklärte die Grünen-Politikerin. Das gelte vor allem für Situationen, in denen mehrere Menschen in der Öffentlichkeit für längere Zeit zusammenträfen oder den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht sicher einhalten könnten.





Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg ist drastisch gestiegen und so hoch wie seit über vier Monaten nicht mehr. Nach offizieller Zählung kamen von Donnerstag auf Freitag 42 neue Infektionen hinzu. Am Donnerstag waren 22 neue Fälle registriert worden. Die meisten neuen Infektionen meldete der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit neun, der Landkreis Dahme-Spreewald mit acht und der Landkreis Teltow-Fläming mit vier zusätzlichen Fällen. Sechs Covid-19-Patienten werden laut Ministerium derzeit im Krankenhaus behandelt, zwei mehr als am Tag zuvor. Kein Patient davon werde künstlich beatmet.





Derzeit gelten in Brandenburg geschätzt 224 Menschen als aktiv erkrankt, was einem Anstieg von 34 innerhalb eines Tages entspricht. Zuletzt gab es im Mai 40 neue Ansteckungen oder mehr an einem Tag - am 6. Mai 40, am 2. Mai 44. Der bisher höchste Wert waren 187 neue Infektionen am 3. April. (dpa)