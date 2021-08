Corona-Inzidenz in Berlin steigt auf über 50

Die Sieben-Inzidenz in Berlin ist deutlich gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab sie am Freitag mit 50,3 an. Am Vortag betrug der Wert noch 44,4. Die Zahl steht für Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Vor einer Woche hatte der Wert 35,0 betragen.

Zwei von drei Corona-Ampeln stehen somit auf Rot. Neben der Sieben-Tage-Inzidenz, die bereits ab 30 auf Rot springt, gilt das nun auch für den Wochentrend der Inzidenz, der ab einem Wachstum von 40 Prozent auf Rot umschaltet. Nach den vor mehr als einem Jahr selbst gesetzten Regeln des Senats müssten zwei Ampeln eigentlich Handlungsbedarf erzwingen - also schärfere Maßnahmen. Wie es derzeit weiter geht, ist jedoch unklar: Der Berliner Senat hatte am Dienstag vergangener Woche verkündet, dass ein Überschreiten einer 30er-Inzidenz zunächst keine Folgen haben sollte, weil man eine Einigung über eine bundesweite Ampel-Regelung in dieser Woche bei der Ministerpräsidentenkonferenz abwarten wollte. Diese gab es jedoch nicht.

Allerdings hat eine Arbeitsgruppe des Robert-Koch-Instituts inzwischen einen Vorschlag erarbeitet, wie das Infektionsgeschehen künftig bewertet werden könnte: Demnach soll neben die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen auch eine Sieben-Tage-Inzidenz für Hospitalisierungen treten - also die Zahl der Patient:innen im Krankenhaus mit Coronavirus-Infektion. Als dritte Größe soll der Anteil der von Covid-19-Patienten belegten Betten auf Intensivstationen einbezogen werden. Dadurch soll die Bedeutung der Inzidenz angesichts hoher Impfquoten bei älteren, für schwere Verläufe anfälligeren Patient:innen in der Gesamtschau verringert werden. Die harte Größe der Intensivbetten-Auslastung in Berlin ist trotz steigender Inzidenz weiterhin im unbedenklichen Bereich: Mit 4,4 Prozent zeigt diese Ampel Grün, auch wenn sie bei Wochenbeginn noch bei 3,6 Prozent lag.

473 neue Corona-Fälle wurden in Berlin gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, in der Hauptstadt nun bei 185.779. Ein Todesfall kam hinzu. Insgesamt sind bisher 3586 Menschen in der Hauptstadt in Zusammenhang mit einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben. Rund 55 Prozent der Berliner sind laut RKI vollständig geimpft.