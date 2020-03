Das neuartige Coronavirus breitet sich in Berlin aus. Aktuell sind 15 Infizierte in der Stadt festgestellt worden. Am Donnerstagnachmittag bestätigte die Gesundheitsverwaltung in einer Mitteilung 13 Infizierte. Am Abend kamen zwei weitere Fälle hinzu, wie die Gesundheitsverwaltung dem Tagesspiegel bestätigte.

Unter den Infizierten befinden sich ein Lehrer aus Marzahn-Hellersdorf und ein Arzt einer Neuköllner Tagesklinik. Mehrere Ansteckungen gab es in einem Großraumbüro. Rund 200 Kontaktpersonen wurden bereits identifiziert.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin erfahren Sie in diesem Newsblog. In Berlin lebende und neu ankommende Flüchtlinge werden von den Behörden über die Gefahren durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gewarnt.

