Covid-19-Klinik geht erstmal auf Stand-by Das Corona-Notfallkrankenhaus auf dem Berliner Messegelände soll am Montag offiziell eröffnet werden. Den Termin teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mit. Wie ein Sprecher der Behörde erläuterte, geht das Zentrum zunächst in einen „Stand-by-Modus“, Personal für den Betrieb stehe auf Abruf bereit. Träger ist der landeseigene Klinikkonzern Vivantes.

Die Fertigstellung des Zentrums nach rund vier Wochen Aufbauzeit hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kürzlich bekanntgegeben. Die Messehalle an der Jafféstraße ist so umgebaut worden, dass dort Platz für rund 500 Patienten wäre, sollten die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Eingeplant wurden Baukosten von mehr als 31 Millionen Euro.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin war zuletzt rückläufig. Noch immer werden allerdings rund 500 Infizierte in Krankenhäusern isoliert und behandelt, davon rund 140 auf Intensivstationen (Stand Mittwochabend). In Hinblick auf den künftigen Bedarf antwortete die Gesundheitsverwaltung kürzlich auf eine parlamentarische Anfrage, eine „wellenartige Weiterentwicklung“ sei „hinreichend wahrscheinlich“. (dpa)