Verstöße gegen Corona-Regeln: Polizei löst Feier in Tempelhof auf

Die Berliner Polizei hat wegen der geltenden Corona-Verordnung eine Feier in einer Wohnung in Tempelhof aufgelöst. 15 Personen - darunter Kinder - trafen sich am Montagabend in einer 2,5-Zimmer-Wohnung, wie die Polizei am Dienstag auf Twitter schrieb. Zwei davon wollten demnach aus dem Fenster der Erdgeschoss-Wohnung zu flüchten, als die Beamten kamen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wird gegen acht Personen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.



Insgesamt wurden am Montag in ganz Berlin sieben Strafanzeigen in Bezug auf die Corona-Regeln aufgenommen. Hinzu kamen zehn Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Die Polizei war nach eigenen Angaben tagsüber mit 500 und in der Nacht mit 160 Kräften im Einsatz. Es seien 81 Menschen im Freien sowie 24 Räumlichkeiten überprüft worden. (dpa)