R-Wert in Berlin steigt von 0,79 auf 1,07 - Ampel aber auf Grün

Die Reproduktionszahl R ist in Berlin binnen einer Woche von 0,79 auf 1,07 gestiegen. Das geht aus einer Mitteilung der Senatsgesundheitsverwaltung vom Dienstag hervor. Ein Infizierter steckt also im Schnitt 1,07 weitere Personen an. Die Corona-Ampel steht dennoch weiter auf Grün. Die Warnstufe Gelb wird erst erreicht, wenn der R-Wert drei Mal in Folge über 1,1 liegt. Auch die anderen Werte sind im grünen Bereich: 5,04 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner (die sogenannte Inzidenz) sprechen für ein schwaches Infektionsgeschehen; die Schwelle zu Gelb liegt bei 20. Auf den Intensivstationen sind nur 5,4 Prozent der Covid-19-Plätze belegt, eine Warnung gibt es erst ab 15 Prozent. Stichtag für die Berechnung war Montag, 18. Mai.



Die Senatsverwaltung hatte die Werte am Dienstag auch dem Senat zur Lagebeurteilung vorgelegt. Wenn zwei der drei Indikatoren gelb sind, besteht Erörterungsbedarf, die Vorbereitung möglicher Maßnahmen wird erforderlich. Sind zwei von drei Indikatoren rot, sollen neue Beschränkungen verhängt werden. Für den R-Wert liegt die Schwelle zu Rot bei 1,2 dreimal in Folge, für die Inzidenz bei 30, für die Intensivbetten bei einer Belegung von 25 Prozent. "Die Situation ist fragil, weil es sich sehr schnell entwickeln kann", kommentierte Innensenator Andreas Geisel (SPD) in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung den gestiegenen R-Wert. Er verwies jedoch darauf, dass dies Zahl der Neuinfektionen relativ gering sei. Ein Wert oberhalb des Bundesschnitts lasse sich auch mit der höheren Bevölkerungsdichte erklären.