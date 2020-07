Die Gesundheitsverwaltung meldet Mittwochabend 360 aktive Coronavirus-Fälle in Berlin – das sind 24 weniger als am Dienstag davor. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 8698 Infektionen bestätigt, 8114 Menschen gelten als genesen. Am Mittwoch wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, damit verstarben bisher 221 Menschen an dem Viurs. Der R-Wert ist von 0,97 am Dienstag auf 0,92 gesunken – alle drei Corona-Ampeln stehen auf Grün. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Mittwoch bei 25. Am Montag und Dienstag waren es 18 neue Fälle. Diese Zahlen sind deutlich niedriger als in den vergangenen vier Wochen. (Mehr dazu unten im Blog.)

In Brandenburg gibt einen minimalen Anstieg der bestätigten Corona-Infektionen. Von Dienstag auf Mittwoch seien drei neue Fälle hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit Stand 8.00 Uhr mit.

Für den Besuch von Krankenhäusern und Pflegeheimen in Brandenburg gilt keine Begrenzung der Personenzahl wegen der Corona-Pandemie mehr. Seit Mittwoch müssen Besucher aber weiter den Mindestabstand und die Hygieneregeln einhalten, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sieht lokale Ausreiseverbote für Regionen mit Corona-Ausbrüchen als sinnvoll an, aber für Berlin schwer umzusetzen. „Die Bezirke haben die Größenordnung von Landkreisen in anderen Bundesländern. Da kann man natürlich keine Reisebeschränkungen verhängen“, sagte Kalayci im RBB-Inforadio. Es sei aber sinnvoll, wenn Menschen, die in Hotspots lebten, zu Hause blieben. Das sei klarer und einfacher, als wenn alle anderen Bundesländer Einreisesperren verhängen müssten, sagte Kalayci.

Download-Links für die Corona-Warn-App

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]