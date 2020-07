327 aktive Coronavirus-Infektionen meldet die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitagabend – damit geht die Zahl der Fälle weiter zurück. Am Vortag waren es noch 334 Fälle, so wenige wie zuletzt Anfang Juni. Die drei Corona-Ampeln stehen auf Grün. Der R-Wert liegt am Freitagabend bei 0,65.Im Krankenhaus behandelt werden derzeit 43 Menschen, 17 befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung. 221 erkrankte Menschen sind bisher verstorben.

Mit Zuschüssen und Darlehen der IBB aus verschiedenen Corona-Soforthilfeprogrammen im Umfang von knapp zwei Milliarden Euro sollen 360.000 Arbeitsplätze in Berlin gesichert werden, die durch die Corona-Pandemie stark gefährdet sind. (Mehr dazu unten im Blog.)

35.000 Euro unberechtigte Soforthilfe: Der 31-jährige Angeklagte hatte zu Prozessbeginn vor einer Woche gestanden. Er habe sich Firmen ausgedacht und Zuschüsse erschlichen.

Was vorher nur schleppend voranging, funktioniert durch Corona nun plötzlich: Die Corona-Krise hat bei Berliner Ärzten zu einem regelrechten digitalen Boom geführt. Mehr als 2300 Praxen in der Stadt bieten mittlerweile Online-Sprechstunden an, zu Beginn des Jahres waren es laut Kassenärztlicher Vereinigung gerade einmal vier Praxen.

Download-Links für die Corona-Warn-App

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]