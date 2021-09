Zahl der infizierten Schüler:innen bleibt auf hohen Niveau

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin steigt weiter an, auch bei den Schüler:innen. Trotzdem ist die Quarantäne in den Schulen rückläufig, in dieser Woche sind weniger Lerngruppen geschlossen, als noch in der Woche zuvor. Das geht aus den aktuellen Infektionszahlen hervor, die die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Freitag veröffentlicht hat.

Demnach sind diese Woche 42 Lerngruppen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Berlin in Quarantäne. In der Vorwoche wurden 87 Lerngruppen geschlossen. Dabei ist die Zahl der infizierten Schüler und Lehrer auf einem vergleichbaren Niveau wie vergangene Woche. Derzeit sind 924 Schüler:innen und 54 Lehrende positiv getestet. In der Vorwoche waren es 920 infizierte Schüler:innen und 40 infizierte Beschäftigte. (Tsp)