Offiziell bestätigt sind in Berlin am Donnerstagabend 3223 mit dem Coronavirus-infizierte Personen. Das ist ein Anstieg von acht Prozent im Vergleich zum Mittwoch. Das entsprach in etwa den Zuwachswerten der vergangenen Tage und war deutlich niedriger als in der Woche zuvor. In etwas mehr als acht Tagen verdoppelte sich diese Zahl. Auch dieser Zeitraum wird langsam immer größer. Derzeit werden 448 Corona-Patienten in Berlins Kliniken behandelt, davon befinden sich 116 auf Intensivstationen. Nach aktuellem Stand gibt es in Berlin bisher 20 Covid-19-Tote.

Zwischen 25 und 500 Euro werden nach dem neuen Bußgeldkatalog fällig, wenn man gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt. Das teilte Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), am Donnerstagabend mit. Wer ohne triftigen Grund seine Wohnung verlasse, zahle bis zu 100 Euro. Ein Verstoß gegen den umgangssprachlich als "Kontaktverbot" bezeichneten Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen und daraus resultierende Gruppenbildung kann zwischen 25 und 500 Euro kosten.

Bereits am Nachmittag hatte Müller in der Fragestunde im Abgeordnetenhaus betont, es werde "keinerlei Rücknahme" der Ausgangsbeschränkungen bis zum 19. April geben. "Die Infektionsgeschwindigkeit verläuft so, dass die medizinischen Einrichtungen Schritt halten können", sagte Müller. "Wir sind aber noch längst nicht über den Berg." (mehr im Newsblog unten).

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]