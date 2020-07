Umfangreiche Maßnahmen zur Unterstützung der Berliner Wirtschaft

Der Senat will heute zahlreiche Wirtschaftsförderprogramme auf Vorlage von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) verabschieden.

• Überbrückungshilfe: Die Mittel des Bundes sind für Überbrückungshilfen an Unternehmen aller Branchen, an Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe im Haupterwerb vorgesehen, deren Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 zusammengenommen um mindestens 60 Prozent gegenüber April und Mai 2019 zurückgegangen ist. Berlin erhält aus dem Bundestopf 1,2 Milliarden Euro. Diese Mittel sind Zuschüsse. Berlin rechnet mit rund 100.000 Antragsstellern.

Die Mittel sind zur Finanzierung von fortlaufenden betrieblichen Fixkosten der Antragsteller für die Monate Juni bis August 2020 vorgesehen. Die Überbrückungshilfe kann für maximal drei Monate beantragt werden. Die maximale Höhe der Überbrückungshilfe beträgt 50.000 Euro pro Monat, gestaffelt nach Unternehmensgrößen.





Der Bund wird wahrscheinlich in der nächsten Woche seine automatisierte Antragsbearbeitung den Ländern zur Verfügung stellen.

• Start-ups: Berlin ist Start-up-Hauptstadt und soll das auch bleiben. Junge Start-ups können bis zu 800.000 Euro Liquiditätshilfe in Form von Wandelanleihen bekommen. Nach Auskunft der Wirtschaftsverwaltung können die Start-ups sich entscheiden, ob sie die Hilfen als Anleihen oder Kredite erhalten wollen. Der Bund trägt rund 70 Prozent des Risikos. Berlin übernimmt zusätzliche 30 Prozent. Die Corona-Start-up-Hilfe umfasst Insgesamt 140 Millionen Euro.

• Gewerbemieten: Die Soforthilfe richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten und bis zu 249 Mitarbeitern, die einen hohen Corona-bedingten Umsatzausfall nachweisen können. Ihnen werden Zuschüsse in Höhe von 50 Prozent ihrer Gewerbemieten zu den Mieten April und Mai dieses Jahres von grundsätzlich bis zu 10.000 Euro gewährt. Antragsberechtigt sind diejenigen Unternehmen, die für die Monate April und Mai 2020 bislang keine Soforthilfen in Anspruch nehmen durften. Es müssen Umsatzeinbußen von 60 Prozent nachgewiesen werden. Für die Soforthilfe stellt das Land Berlin 90 Millionen Euro zur Verfügung. Die Antragstellung wird voraussichtlich ab dem 17.08.2020 bei der Investitionsbank Berlin möglich sein.

Weitere Förderprogramme des Landes betreffen eine Digitalprämie mit einem Volumen von 80 Millionen Euro. Diese Prämien sind unbürokratische Direktzuschüsse für konkrete Digitalisierungsvorhaben. So sollen Berliner Soloselbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten aktiv bei der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in ihren Betrieben mit Zuschüssen von bis zu 17.000 Euro unterstützt werden.

• Kongressfonds: Mit zehn Millionen Euro in einem Kongressfonds will das Land Veranstalter unterstützen, Veranstaltungen noch im Jahr 2020 in Berlin durchzuführen. Dafür werden finanzielle Unterstützungen in Form von Zuschüssen für die Veranstaltungsorganisatoren gewährt. Voraussetzungen für die Unterstützung sind unter anderem, dass eine optionale Tagesraumbuchung in einem Berliner Hotel oder Location vorliegt, mindestens 50 Personen daran teilnehmen (Präsenz-Teilnehmerzahl) und bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden.

• Modebranche: Fünf Millionen stellt das Land zur Verfügung, um die BRanche zu unterstützen. Davon sollen drei Millionen Euro zur Neuaufstellung der Fashion Week verwendet werden.