Corona-Fall an Grundschule in Waidmannslust: Nur betroffenes Kind und Sitznachbar in Quarantäne geschickt

Das Virus, die Infizierten und die Angst - immer wieder fragen Lehrer, Kollegen, Nachbarn eines Betroffenen: Hätte wir nicht alle auf das Coronavirus getestet werden müssen?

Am Montag wurde bekannt, dass es in der Salvator-Grundschule in Waidmannslust vergangene Woche einen Corona-Fall gegeben hat. Der betroffene Junge blieb Zuhause in Quarantäne, das Gesundheitsamt Reinickendorf schickte seine Fachleute an die Schule mit angeschlossenem Hort. Derjenige Mitschüler, der Sitznachbar des infizierten Jungen war, wurde ebenfalls in die Quarantäne geschickt. Mehr passierte nicht.

Das wunderte Erzieher und Lehrer, auch Eltern sollen sich besorgt gemeldet haben. Den Tagesspiegel erreichten entsprechende Berichte. Demnach sitzen im Hort 70 Kinder beim Essen zusammen, ohne Masken, ohne Mindestabstand. Das Gesundheitsamt hätte dennoch keinen Grund gesehen, die Einrichtung vorübergehend zu schließen oder Kinder und Personalzu testen. Solle das Amt etwa dafür sorgen, mutmaßt ein Mitarbeiter in einer E-Mail an den Tagesspiegel, dass die Schulen offen bleiben?

Der zuständige Amtsarzt, Patrick Larscheid, sagte dazu auf Anfrage: Man habe durchaus berücksichtigt, wie infektiös das Kind war – und sich die Lage in Schule und Hort genau angesehen. Nicht jeder Betroffene sei unter jeder Bedingung so ansteckend, dass ganze Schulen geräumt werden müssen. Aus dem Einzelfall in Waidmannslust könne man aber keine Regel ableiten. In einem anderen Fall im Bezirk, berichtet der Reinickendorfer Amtsarzt, habe man in diesen Tagen nicht nur eine ganze Klasse, sondern auch Lehrer in Quarantäne geschickt. (Hannes Heine)