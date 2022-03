Corona-Inzidenz in Berlin liegt bei 1061,1 Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Berlin in etwa stabil geblieben. Am Donnerstag betrug der Wert 1061,1, wie aus den Zahlen des Robert-Kochs-Instituts (RKI) hervorgeht, die am Morgen um 3.21 Uhr auf dem RKI-Dashboard veröffentlicht wurden. Die Warnampel zeigt damit noch immer Rot. Am Mittwoch hatte der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche angibt, bei rund 1067 gelegen. Am Donnerstag vor einer Woche hatte die Gesundheitsverwaltung eine Inzidenz von 1117,2 noch gemeldet.



An diesem Donnerstag wurden dem RKI zufolge 9.018 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle registriert. Laut dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hat Pankow aktuell die höchste Inzidenz (1313,7) und Lichtenberg die niedrigste (592,1). Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt in Berlins Kliniken bei 9,6 Prozent . Diese Warnampel steht damit weiter auf Gelb. Insgesamt liegen 109 Menschen auf Intensivstationen, das sind sieben weniger als am Mittwoch. Die Hospitalisierungs-Inzidenz, die angibt, wie viele Patienten pro 100.000 Menschen innerhalb der vergangenen sieben Tagen in die Krankenhäuser kamen, liegt bei 20,9. Diese Ampel zeigt Rot.





Berlin weist weiterhin nach Hamburg die zweitniedrigste Corona-Inzidenz aller Bundesländer auf und liegt deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von rund 1752.



Experten gehen davon aus, dass eine hohe Zahl von Fällen nicht amtlich erfasst wird. Gründe sehen sie in der Überlastung von Gesundheitsämtern und darin, dass viele Infektionen nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt werden.





Insgesamt gab es in Berlin bisher laut dem RKI 867.520 registrierte Corona-Fälle. Aktuell sind 132.400 Menschen an Covid-19 erkrankt. 4337 Menschen starben an oder mit der Erkrankung. 730.800 gelten inzwischen als genesen. (mit dpa)