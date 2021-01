Berlin hat laut Zahlen des Tagesspiegels den Corona-Schwellenwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

Der Inzidenzwert lag am Montagmorgen bei 203,9. Demnach ist die Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern rund um den Wohnort möglich. Dieser wird von der Landesgrenze aus gemessen, nicht vom individuellen Wohnort innerhalb Berlins.

Am Sonntag lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sogar bei 212,6. Der niedrigere 7-Tages-Wert am Montag erklärt sich dadurch, dass die am Sonntag übermittelten neuen niedrigen Fallzahlen am Montagmorgen in die Berechnung einbezogen werden. Diesen Sonntag wurden außergewöhnlich wenig Fälle gemeldet: Mitte, Neukölln, Pankow und Treptow-Köpenick meldeten sogar gar keine Fälle.

Berlins rot-rot-grüne Landesregierung will am Dienstag die 15-Kilometer-Regel in der Hauptstadt beschließen. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Senatskreisen.

Im Nachbarland Brandenburg sind bereits zwölf Landkreise und drei Städte von der Einschränkung betroffen. Eine Absprache zwischen den beiden Ländern über die Umsetzung gibt es noch nicht.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit hatte am Sonntag einen Inzidenzwert von 190,6 gemeldet. Die Zahlen des Tagesspiegels basieren auf der Auswertung der Veröffentlichungen der Gesundheitsämter. (mit dpa)