909 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf mehr als 80

Nach zwei rückläufigen Tagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin wieder deutlich gestiegen. Der Lagebericht der Berliner Gesundheitsverwaltung wies am Mittwoch einen Wert von 80,5 aus. Noch am Dienstag betrug die Inzidenz lediglich 72,2, am Mittwoch vergangener Woche lag sie bei 67,3. Hoch war die Zahl der registrierten neuen Fälle: 909 Neuinfektionen meldete die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch - am Vortag waren es 586, vor einer Woche 471. Drei Bezirke übermittelten eine dreistellige Zahl an Neuinfektionen: Mitte (149), Friedrichshain-Kreuzberg (138) und Spandau (115).

Während die Ampel für die Inzidenz seit langem klar auf Rot steht, bleibt die Lage in den Krankenhäusern gut unter Kontrolle: Mit 4,9 Prozent war die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patient:innen am Mittwoch nahezu unverändert, vor einer Woche waren es 4,8 Prozent. Hinter der aktuellen Zahl stehen 51 Betroffene, einer mehr als am Vortag. Diese Ampel steht auf Grün - allerdings hat der Senat am Dienstag eine Änderung des Ampelsystems beschlossen, sodass künftig bei den Intensivbetten schon ab 5 Prozent die Stufe Gelb erreicht wäre (vorher 15 Prozent) und ab 20 Prozent die Stufe Rot (vorher 25 Prozent).

Die noch gute Lage in den Kliniken wird allgemein auch auf die Erfolge der Impfkampagne zurückgeführt: In Berlin sind inzwischen 60,2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft und damit weitgehend geschützt. Groß sind die Sprünge hier jedoch nicht: Vor einer Woche lag die Quote bei 58,6 Prozent.