Aus für 2G in Berliner Läden wohl erst nächste Woche - Kritik vom Handelsverband

Nach Brandenburg will auch Berlin die 2G-Regel im Einzelhandel abschaffen - und stattdessen eine FFP2-Maskenpflicht einführen. Eine entsprechende Ankündigung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) vom Montag sei mit der Gesundheitsverwaltung abgestimmt gewesen, sagte deren Sprecherin Laura Hofmann. „Es gibt da keinen Konflikt.“ Wahrscheinlich werde die Abschaffung der 2G-Regel in Berlin am Dienstag kommender Woche beschlossen.





Vergangene Woche hatte der Senat diesen Schritt noch ausgeschlossen. „In anderen Bundesländern ist das ja auch schon nicht mehr in Kraft“, sagte eine Senatssprecherin nun mit Blick auf das Umdenken in Berlin. Der Schritt stelle damit eine Art bundesweite Anpassung an die Omikron-Welle dar. Die Abschaffung der 2G-Regel sei „ein Austarieren von Interessen“: Zum einen werde der Einzelhandel entlastet, dem Schutz der Kund:innen aber mit der FFP2-Maskenpflicht Rechnung getragen. „Das ist ja so gesehen eine Verschärfung. Das hatten wir noch nicht.“







Dem Chef des Einzelhandelsverbands, Nils Busch-Petersen, ist der Senat nicht schnell genug. Er zeigte sich verärgert, dass Giffey die 2G-Regel nicht, wie das Nachbarland auch, sofort kippt - nach Informationen des Handelsverbandes soll die Vorschrift in Brandenburg bereits am Mittwoch fallen. "Es gibt überhaupt keinen Sachgrund dafür, es ist völlig unverständlich", sagte er dem Tagesspiegel. "Es ist notwendig in der Metropolregion, einheitlich koordiniert zu handeln."





Offenbar verstehe man im Senat nicht, dass es für viele Geschäftsleute täglich um ihre Existenz gehe. "Berliner Behäbigkeit" nannte Busch-Petersen das Vorgehen. Er gab zu bedenken: "Wenn in Brandenburg schon ab Mittwoch kein 2G mehr gilt, wird das dazu führen, dass Kunden aus Berlin nach Brandenburg fahren - also genau der Einkaufstourismus, den man doch eigentlich nicht haben will mitten in der Pandemie." (Tanja Buntrock/Sonja Wurtscheid)