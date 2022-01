Berliner Linksfraktion will Winterferien verlängern

Die Linksfraktion will wegen der rasant steigenden Infektionszahlen in Berlin die Winterferien in den Schulen verlängern. Besonders die Zahl der infizierten Schüler war zuletzt stark gestiegen und hatte sich innerhalb einer Woche verdoppelt.

Der Vorsitzende der Linksfraktion, Carsten Schatz, teilte am Samstag mit: "Wir regen angesichts des für Anfang Februars vorhergesagten Scheitelpunkts der Omikron-Welle an, die bevorstehenden Winterferien zu verlängern, um Schüler:innen und Familien die Möglichkeit zu geben, in dieser kritischen Zeit die Kontakte zu verringern." Außerdem unterstützt die Linksfraktion schon länger die Aussetzung der Präsenzpflicht.

Schatz teilte mit, Berlin solle sich dahingehend am Beispiel von Brandenburg orientieren. So könnten zumindest Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben, die Angehörige aus Risikogruppen haben. Außerdem sollen schulgenau flexiblere Unterrichtsmodelle wie Wechselunterricht ermöglicht werden. Das hatten zuletzt die Bezirkselternausschüsse und Schülervertreter gefordert.

Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) wollen bislang hingegen an der Präsenzpflicht und dem Präsenzunterricht festhalten. Linksfraktionschef Schatz erklärte dazu: "Die Aufrechterhaltung des vollständigen Präsenzunterrichts an den Schulen sollte kein Dogma sein."

Die Winterferien beginnen in Berlin am kommenden Samstag, 29. Januar, und enden am 5. Februar.